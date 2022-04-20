Акбулак, Оренбургская область, , 06:58 — REGNUM В Оренбургской области задержан 61-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве подростка. Преступление совершено в 1998 году в Акбулакском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону.

Выстрел из ружья Wallspaper.ru

По версии следствия, злоумышленник застрелил 16-летнего парня, чтобы скрыть следы другого преступления – кражи крупнорогатого скота и вовлечения в ее совершение несовершеннолетних. Тело убитого подростка мужчина частично засыпал землей на берегу реки Карабутак.

Оренбуржцу предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, с целью скрыть другое преступление»). Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Раскрыть преступление представилось возможным после проведенной по инициативе следствия эксгумации тела потерпевшего и последующего производства сложных экспертиз, позволивших конкретизировать механизм выстрела, а также свойства использованного патрона», — отметил официальный представитель СУ СКР по Оренбургской области Радик Галимов.