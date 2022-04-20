Тегеран, , 07:56 — REGNUM 19 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в послании выразил скорбь и сожаление в связи с наводнением в ЮАР. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в своем послании министру международных отношений и сотрудничества Южной Африки Наледи Пандор передал соболезнования южноафриканскому народу в связи с трагической гибелью людей и разрушениями, вызванными наводнением.

Министр иностранных дел Ирана в своем послании выразил глубокое сожаление и сочувствие, пожелав благословения и терпения для семей жертв, а также скорейшего выздоровления раненых лиц.

По данным местных средств массовой информации, по меньшей мере 443 человека погибли в результате наводнений, которые опустошили южноафриканскую провинцию КваЗулу-Натал.