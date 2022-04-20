Тегеран, 20 апреля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. 19 апреля новый премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф пригласил президента Ирана Ибрагима Раиси посетить Исламабад с официальным визитом с целью обсуждения ряда вопросов двустороннего и регионального значения. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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Шариф также поблагодарил Иранского президента за послание, в котором Раиси поздравил его с избранием на пост премьер-министра Пакистана, сообщило посольство Пакистана в Тегеране в твиттере.

Согласно сообщению посольства, Шариф выразил надежду, что он и иранский президент будут совместно сотрудничать в укреплении тесных связей между Ираном и Пакистаном.

Согласно твиту, Шариф также официально пригласил Раиси посетить Пакистан с рабочим визитом.

Напомним, что Шехбаз Шариф был назначен премьер-министром Пакистана парламентом страны после того, как его предшественник Имран Хан был отстранен от должности в результате вотума недоверия.