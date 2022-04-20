Канберра, , 06:54 — REGNUM Австралия выражает разочарованность из-за подписания соглашения о сотрудничестве между Китаем и Соломоновыми островами, завила глава австралийского МИД Марис Пейн в ходе брифинга.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Австралия глубоко разочарована подписанием соглашения о сотрудничестве в области безопасности между Соломоновыми Островами и Китаем, о котором объявило китайское правительство», — заявила она.

По словам дипломата, Канберра встревожена отсутствием детальной информации по соглашению и считает, что эти договоренности могут якобы создать угрозу для безопасности в регионе. При этом она указала, что власти Соломоновых островов имеют права принимать решения самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия призывала Соломоновы острова отказаться от соглашений с Китаем. В Канберре обеспокоены, что после подписания договоренностей Китай сможет размещать свои войска на территории островного государства.

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