Канберра, 20 апреля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Австралия выражает разочарованность из-за подписания соглашения о сотрудничестве между Китаем и Соломоновыми Островами, завила глава австралийского МИД Марис Пейн в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

«Австралия глубоко разочарована подписанием соглашения о сотрудничестве в области безопасности между Соломоновыми Островами и Китаем, о котором объявило китайское правительство», — заявила она.

По словам дипломата, Канберра встревожена отсутствием детальной информации по соглашению и считает, что эти договоренности могут якобы создать угрозу для безопасности в регионе. При этом она указала, что власти Соломоновых Островов имеют права принимать решения самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия призывала Соломоновы Острова отказаться от соглашений с Китаем. В Канберре обеспокоены, что после подписания договоренностей Китай сможет размещать свои войска на территории островного государства.