Вашингтон, 20 апреля, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Коммерческие атомные электростанции (АЭС), которым грозит закрытие из-за материальных трудностей, планируют финансово поддержать власти США. Об этом сообщило 19 апреля агентство Associated Press.

Greg Dunlap Атомная электростанция

По данным агентства, в рамках финансовой помощи коммерческим АЭС будет выделено $6 млрд. Такой шаг властей продиктован необходимостью использовать безуглеродную ядерную энергию, которая поможет «в борьбе с изменением климата». Кроме того, операторы таких АЭС смогут подать заявку на дополнительное финансирование со стороны государства.

Отмечается, что это крупнейшее вложение на уровне федеральных властей в спасение испытывающих серьёзные финансовые трудности АЭС. В настоящее время на территории США находится 55 коммерческих АЭС в 28 штатах, общее число действующих реакторов составляет 93. Основная часть этих АЭС была построена до 1990 года и требует солидных вложений на обслуживание.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около ста миллионов жителей Евросоюза могут остаться без электроснабжения, если ЕС введет санкции на поставки ядерного топлива из России.