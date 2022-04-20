Новосибирск, , 06:51 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть каждый год какие-то трудности находит. Таким образом губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию с пылью и мусором в городе.

Так что пыль из под метлы Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

«Ему постоянно что-то мешает. Причём настолько давно, что, если бы речь шла о балете, то, наверное, уже к другому балетмейстеру стоило обратиться, — сказал Травников в ходе прямого эфира на телеканале ОТС. — Нужно перестать искать объяснения и наконец взяться за обеспечение порядка и начать убирать город. Люди видят разрушенные бордюры, сползающий грунт с газонов, мусор, огромные кучи смёта и грязи в парковочных карманах и островках безопасности. Кто хочет работать – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины. Пора перестать искать какую-то политическую подоплеку и начать работать».

Травников заявил, что если бы городом руководил его однопартиец, то ему «прилетало бы за организацию работы больше, в том числе по властной вертикали».