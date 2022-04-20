Переволоцкий, Оренбургская область, , 06:47 — REGNUM В поселке Переволоцкий Оренбургской области по факту смертельного пожара проводится проверка. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Пожар Pexels

Напомним, вечером 19 апреля в частном доме произошел пожар. Он унес жизнь девочки 2009 года рождения. На место происшествия для координации работы аварийно-спасательных служб выезжал прокурор Переволоцкого района Александр Болдырев.

«В ходе проверки надзорному ведомству предстоит установить причины и условия, способствующие произошедшему, дать оценку работе органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сказала официальный представитель прокуратуры Оренбуржья Анна Филиппова.

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