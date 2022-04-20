Зейский район, , 06:48 — REGNUM В Амурской области под лёд Зейского водохранилища 19 апреля ушёл грузовой автомобиль «Урал» с тремя людьми. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении СК РФ по региону.

Так выглядит сейчас лёд в заливе Мордвинова Пресс-служба ГУ МЧС Сахалина

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Машина ехала на старательский участок «Кинляндяк». Погибшим мужчинам было 59, 40 и 38 лет. Спасатели ищут под водой тела водителя и пассажиров грузовика. Расследование причин и обстоятельств произошедшего ведётся в рамках статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). После ЧП жителям Зейского района напомнили о запрете выезда на лёд и попросили строго его соблюдать. Нарушителей будут штрафовать.

«При несоблюдении действующих запретов ваши здоровье и жизнь находятся в опасности! Прежде чем отправиться на лед — подумайте! Ваша жизнь, здоровье и спокойствие родных не стоят таких рисков», — написали в телеграм-канале администрации муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в соцсетях появилось видео, на котором несколько автомобилей пересекают реку Лена возле Якутска по непрочному льду, преодолевая скопления воды. Переправа была закрыта 15 апреля.