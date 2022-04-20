Токио, 20 апреля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Импорт товаров из России в Японию в 2021 финансовом году, который завершился 31 марта 2022 года, увеличился на 68,5% и составил 1,83 трлн иен ($14,15 млрд). Об этом 20 апреля сообщает на своем сайте японское министерство финансов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

Так, наибольший рост затронул следующие категории: минеральное топливо (86,2%), сырье (78,9%), продовольствие (59,7%). Также существенно вырос объем импорта в Японию различного российского машинного оборудования.

Кроме того, за год увеличился экспорт японских товаров в Россию — на 37,4%, достигнув 872,69 млрд иен ($6,75 млрд). Значительная положительная динамика наблюдалась в таких экспортных секторах, как химикаты (29,2%), машинное оборудование (48%), а также транспортное оборудование, автомобили и запчасти (41,3%). Отмечается, что экспорт продовольствия из Японии в Россию в 2021 финансовом году упал на 33,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что в Токио опасаются, что введенные против РФ санкции нанесут вред граждан и бизнесу Японии.