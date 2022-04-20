Переволоцкий район, Оренбургская область, 20 апреля, 2022, 06:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области вечером 19 апреля произошёл пожар, из-за которого погиб ребенок. Об том сообщает ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Оренбургской области Пожар в частном доме

В поселке Переволоцкий на улице Советской горел частный дом. Когда на место прибыли пожарные, то из-под кровли здания шел дым. На ликвидацию возгорания потребовалось более одного часа.

Были организованы поиски пострадавших в доме. Обнаружили девочку. Живой ребенок был передан медика. Школьница скончалась в карете скорой помощи.