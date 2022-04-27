Приштина, Сербия, 27 апреля, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Албанское статистическое агентство Instat сообщает, что за 2021 год албанцы оставили в казино и других игровых заведениях 80 миллионов евро.

Скриншот видеозаписи мвд.рф Видео нападения преступников на букмекерскую контору

Только в легальных игорных заведениях число потраченных средств в четыре раза превышает показатель 2020 года и в два раза — 2019.

Отчасти это связано с тем, что число открытых легальных казино возросло с одного в 2019 году до четырех в 2021. При этом доходы государства от игорных заведений выросли втрое.

Из 80 миллионов потраченных игроками средств лишь три миллиона евро достались победителям.

Помимо легальных казино, в Албании также действуют нелегальные заведения, где делаются ставки на спорт, причем число выявленных полицией контор такого типа в 2021 году было на 70% выше, чем в 2020 году. Напомним, букмекерские конторы в Албании были запрещены в 2019 году.