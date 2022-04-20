Челябинск, 20 апреля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В Челябинской области семьи с детьми и подростками возрастом от восьми до семнадцати лет смогут получать новую выплату. Разработанный региональный минсоцотношений проект закона подержали депутаты Заксобрания.

Https://pixabay.com Деньги

Документ был создан в целях реализации указа Владимира Путина от 31 марта «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей». Деньги смогут получать ежемесячно те семьи, в которых среднедушевой доход находится на отметке ниже регионального прожиточного минимума, то есть 11 887 рублей на человека.

По предварительным данным, всего на выплату в размере 50% от детского прожиточного минимума (6 222 рубля) смогут рассчитывать 133 592 ребёнка. А если в конкретной семье и этого не хватит для того, чтобы довести среднедушевой доход до регионального прожиточного минимума, то выплату назначат в размере 75%, и даже до 100% от детского прожиточного минимума. Размер такого минимума составляет 12 444 рубля.