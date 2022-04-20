Душанбе, , 06:33 — REGNUM В Таджикистане 20 апреля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение

Землетрясение произошло в 03:44 по местному времени (01:44 мск). Его эпицентр располагался в 170 километрах к северо-востоку от Душанбе и в 172 километрах к юго-востоку от Худжанда (144 тысячи жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров.

К настоящему времени данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, три землетрясения зафиксировали сейсмологи в Тихом океане возле Курильских островов.

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