Новосибирск, 20 апреля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. В Новосибирской области экономика в пандемию восстановилась быстрее, чем у соседей. Об этом во время прямого эфира на телеканале ОТС заявил губернатор региона Андрей Травников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Впереди мировой спад экономики, это подтверждают эксперты, — сказал он. — Экономика региона за счёт своей многоплановости пострадает меньше. Любой кризис – это возможности. У нас хорошая основа для собственного производства. Раскрываются новые возможности для развития новых технологий и импортозамещения».

Травников уверен, что «те санкции, которые против нас ввели, создадут новые возможности».