Москва, , 06:42 — REGNUM Награды за высокий профессионализм, добросовестную работу по организации и оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции получили четыре медработника Якутии. Они погибли от COVID-19. Указ о награждении врачей опубликован на портале правовой информации.

Орден Пирогова Uralfo.gov.ru

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Ордена Пирогова посмертно получили рентгенлаборант Республиканской клинической больницы №3 Мария Бочкарёва, заведующий отделением НПЦ «Фтизиатрия» Иннокентий Винокуров, старшая медсестра Якутской республиканской клинической больницы Сардана Егорова и врач Намской Центральной районной больницы Фёдор Протопопопов.

Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января он подписал указ о награждении 63 медицинских работников и врачей за вклад в борьбу с COVID-19. Они получили ордена Пирогова, медали Луки Крымского и ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.