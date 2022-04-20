Пекин, 20 апреля, 2022, 06:27 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Китае было выявлено 19 927 новых случаев заражения коронавирусом. Это следует из опубликованного 20 апреля сообщения Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, что данный показатель стал минимальным с 5 апреля, ситуация по коронавирусу в стране остаётся сложной, локальные случаи заражения были выявлены в течение последнего месяца в 30 из 31 административно-территориальной единицы Китая.

Симптомы заболевания, такие как кашель, повышенная температура и общее недомогание были ярко выражены у 2761 инфицированных, из них прибыли из-за рубежа лишь восемь человек. Остальные 17 166 — бессимптомные носители коронавируса. Самое большое число заразившихся было выявлено в Шанхае — за сутки тут зарегистрировано 2494 случая. Кроме того, за последние 24 часа в Китае произошло семь случаев летального исхода от COVID-19, все были зарегистрированы в Шанхае.

Всего с начала пандемии в Китае по официальным данным было выявлено в общей сложности 191,1 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Общее число летальных исходов составляет 4 655.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что китайские агентства по ПЦР-тестированию на коронавирус могут обрабатывать 51,65 млн образцов в день, сообщила объединенная группа Госсовета КНР по профилактике и борьбе с COVID-19.