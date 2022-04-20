Кемерово, , 06:21 — REGNUM Русские всегда приносят мир туда, где появляются. Такое мнение высказала жительница микрорайона Ягуновский города Кемерова Лариса Татарникова.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«Сегодня пришла, к сожалению, та ситуация, когда нас всех говорящих на русском языке надо защищать. Мы должны сплотиться и доказать, что мы представители очень сильного, очень мудрого и доброго народа, — сказала она. — У меня в Донбассе жила сестра. В 2014 году в её дом, где она жила с семьей, с детьми, попал снаряд. И они вынуждены были добираться в Москву. И очень много люди страдали и страдают сейчас».

Она подчеркнула. что «мы все очень ждём, когда на земле Донбасса будет мир».