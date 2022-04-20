Екатеринбург, , 06:17 — REGNUM В Свердловской области вдовцы многодетных матерей теперь смогут получать выплаты в тех случаях, если женщина скончалась, так их и не получив. Такие поправки в региональный закон о поддержке семей внесли депутаты областного Заксобрания.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В частности, депутаты скорректировали условия для получения единовременного пособия при награждении знаком отличия «Материнская доблесть». Деньги может получить вдовец.

Поводом для такого решения стала история многодетного отца. Его супруга скоропостижно скончалась. Между тем, ей полагалось более 40 тыс. рублей, а вдовец, по предыдущей редакции закона, не имел права их получить.

«В Свердловской области таким знаком отмечены около 10 тысяч матерей, и такая ситуация возникла, пожалуй, впервые», — отмечал тогда губернатор Евгений Куйвашев, который и стал инициатором корректировки законодательства в этой части.