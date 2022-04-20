Москва, 20 апреля, 2022, 06:14 — ИА Регнум. В среду, 20 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на юге области умеренный, температура воздуха +13… +15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка летней веранды на Арбате. Весенняя Москва

В ночь на 21 апреля в Москве облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный. Температура воздуха +5… +7 °C.

Ветер северо-восточный, восточный 6−12 м/с, на порывах до 15−17 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +10… +15 °C днём. Ночью — +2… +7 °C.

В четверг, 21 апреля, днём в столице ожидается +7… +9 °C, по области +6… +11 °C, облачно, дождь, порывистый ветер до 17 м/с. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °C, местами небольшой дождь.

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