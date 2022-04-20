Куала-Лумпур, 20 апреля, 2022, 06:11 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 449. Также за минувшие сутки в стране выявили 6069 носителей SARS-CoV-2. Из них 110 прибыли из-за границы, остальные заразились непосредственно на территории королевства. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 402 234 случая заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в стране числится 92 039 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 97 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, из них 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего с начала пандемии в Малайзии выздоровели и выписались из медучреждений 4 274 746 человек.