Вашингтон, , 06:10 — REGNUM Американские власти обязуются внести в Глобальный экологический фонд (GEF) в течение четырех лет $600,8 млн, сообщается в совместном заявлении Госдепартамента США и министерства финансов страны.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Соответствующий документ был подписан еще 8 апреля. Первый транш составит $150,2 млн. В заявлении подчеркиваются, что США и еще 28 участников финансирования пообещали внести в GEF вместе более $5 млрд в рамках восьмого цикла пополнения фонда.

Отмечается, что указанная сумма приблизительно на 30% больше, чем в рамках прошлого цикла.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля власти США решили выделить $1 млрд на очистку и восстановление пострадавших от загрязнения районов в регионе Великих озер.

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