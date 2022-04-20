США внесут в Глобальный экологический фонд более $600 млн
Вашингтон, 20 апреля, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Американские власти обязуются внести в Глобальный экологический фонд (GEF) в течение четырех лет $600,8 млн, сообщается в совместном заявлении Госдепартамента США и министерства финансов страны.
Соответствующий документ был подписан еще 8 апреля. Первый транш составит $150,2 млн. В заявлении подчеркиваются, что США и еще 28 участников финансирования пообещали внести в GEF вместе более $5 млрд в рамках восьмого цикла пополнения фонда.
Отмечается, что указанная сумма приблизительно на 30% больше, чем в рамках прошлого цикла.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля власти США решили выделить $1 млрд на очистку и восстановление пострадавших от загрязнения районов в регионе Великих озер.
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