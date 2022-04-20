Кутаиси, Грузия, , 10:49 — REGNUM Грузинская оппозиция считает необходимым тщательное расследования случаев коррупции среди чиновников в городе Кутаиси, сообщает 19 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Оппозиция указывают на особенно большой объем преступлений в бывшей парламентской столичной администрации. В общей сложности объем коррупционных сделок составляет почти 25 миллионов лари (около $ 8 млн.), но это только данные, полученные путем сбора части фактов. Согласно расследованию, проведенному гражданскими активистами и журналистами, установлено, что местное правительство имеет конкретные деловые отношения с высокопоставленными чиновниками и бизнес-кланами правящей партии «Грузинской мечты».

Напомним, что по инициативе тогдашнего президента Михаила Саакашвили грузинский парламент был переведён из Тбилиси в Кутаиси, где функционировал с 2012 по 2019 годы.