Манила, , 06:02 — REGNUM Общее число жертв тропического шторма «Меги» на Филиппинах выросло до 178 человек, сообщает пресс-служба филиппинского Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Филиппины Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Также 111 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Всего под удар стихии попали девять районов Филиппин, в которых проживает более 2,08 млн человек. Эвакуировали из районов бедствия более 176 тыс., еще 33,4 тыс. человек уехали самостоятельно.

В результате шторма в стране оказались разрушенными 760 домов, а также 10,5 тыс. жилых зданий получили повреждения. Кроме того, оказались повреждены инфраструктурные объекты, включая 309 дорог и 15 мостов. Правительство Филиппин уже выделило около $1,21 млн на помощь жителям, пострадавших от стихийных бедствий.