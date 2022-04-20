Манила, 20 апреля, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Общее число жертв тропического шторма «Меги» на Филиппинах выросло до 178 человек, сообщает пресс-служба филиппинского Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Иван Шилов ИА REGNUM Филиппины

По данным ведомства, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Также 111 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Всего под удар стихии попали девять районов Филиппин, в которых проживает более 2,08 млн человек. Эвакуировали из районов бедствия более 176 тыс., еще 33,4 тыс. человек уехали самостоятельно.

В результате шторма в стране оказались разрушенными 760 домов, а также 10,5 тыс. жилых зданий получили повреждения. Кроме того, оказались повреждены инфраструктурные объекты, включая 309 дорог и 15 мостов. Правительство Филиппин уже выделило около $1,21 млн на помощь жителям, пострадавших от стихийных бедствий.