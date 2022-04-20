Алжир, , 06:01 — REGNUM Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра в телефонном разговоре с главами МИД Иордании, Палестины, Туниса, а также генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом, призвал международное сообщество к быстрой и адекватной реакции на усиление репрессий Израиля в отношении палестинцев. Об этом 19 апреля сообщает информационное агентство Algeria Press Service (АПС).

Эвакуация пострадавших из района Аль-Аксы @nadplo

Консультации с коллегами проводились Ламамрой «в рамках усилий Алжира по обеспечению международной защиты гражданского палестинского населения в Иерусалиме и прекращению репрессий со стороны оккупационных сил» через несколько часов после того, как израильская полиция и военные вновь применили спецсредства к палестинцам в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

Рамтан Ламамра «Необходима и неотложна быстрая и адекватная реакция международного сообщества в условиях эскалации (израильских) репрессий и роста числа палестинских жертв».

Напомним, обеспокоенность обострением ситуации в Иерусалиме, где в связи с беспорядками на Храмовой горе пострадали уже более 150 палестинцев, 15 апреля выразил генеральный секретарь ООН Антонию Гутерреш.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения Израильской полиции утром 19 апреля применили специальные средства при разгоне молящихся в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

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