Херсон, Украина, , 05:59 — REGNUM Штаб подразделения территориальной обороны был обнаружен российскими военнослужащими в одной из школ украинского города Херсона. Об этом 20 апреля сообщили в Минобороны России.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным российского военного ведомства, украинские националисты использовали школу в качестве пункта дислокации и опорного пункта. Подвальные помещения образовательного учреждения были фактически превращены в арсенал и буквально забиты ящиками с боеприпасами, оружием, военным снаряжением, а также медикаментами.

Уходя из школы, националисты оставили документы, благодаря которым российским военным удалось выйти на участников движения территориальной обороны в городе. У одного из них в подвале многоквартирного дома обнаружился схрон с оружием и боеприпасами. Всё оружие было спрятано в железные трубы и залито монтажной пеной, чтобы не отсырело.

Помещения школы были обследованы на наличие мин и других взрывоопасных предметов. После очистки здание школы было передано администрации города Херсона. Отмечается, что местные жители оказывали всяческое содействие российским бойцам в поиске националистов и военных преступников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Херсоне представители силовых ведомств России нашли в детской областной больнице спрятанный архив с личными делами силовиков Украины.

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