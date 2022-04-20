Екатеринбург, 20 апреля, 2022, 05:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на улице Маневровой автомобиль Hyundai Solaris сбил пятилетнего мальчика. Об этом сообщает городское управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл утром 19 апреля. Женщина и ребёнок ожидали зелёного сигнала светофора, и в этот момент на тротуар выехала машина. Ребёнок получил травмы.

Водитель машины пояснил сотрудникам ГИБДД, что пытался уйти от столкновения с BMW. По факту ДТП проводится проверка.