Якутск, 20 апреля 2022, 06:11 — REGNUM «Арктическая многоотраслевая компания» (ООО «АМК») получила статус резидента арктической зоны РФ (АЗРФ) и будет вывозить металлолом с северных территорий Якутии. Компании предоставят ощутимые налоговые льготы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
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Инвестор обещает вложить в эту деятельность более 100 млн рублей и создать 38 рабочих мест. Пока компания оформляет разрешение на работу с опасными отходами. Очистку начнут летом 2022 года, в основном она будет проходить в Усть-Янском и Булунском районах республики. Чёрные и цветные металлы будут отправлять на переработку на металлургические комбинаты.
Как сообщало ИА REGNUM, расходы на вывоз металлолома из якутской Арктики в 2017 году оценивались в 62 млрд рублей, а вес мусора — в 5 млн тонн. Якутия и Чукотка лидируют среди регионов РФ по количеству мест, где освоение Севера привело к образованию скоплений отходов в Арктике. В Якутии экологи насчитали 139 объектов накопленного вреда окружающей среде, на Чукотке — 75, и, скорее всего, это ещё не все загрязнённые нефтепродуктами и металлоломом территории.