Якутск, 20 апреля, 2022, 06:11 — ИА Регнум. «Арктическая многоотраслевая компания» (ООО «АМК») получила статус резидента арктической зоны РФ (АЗРФ) и будет вывозить металлолом с северных территорий Якутии. Компании предоставят ощутимые налоговые льготы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР Залежи мусора

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Инвестор обещает вложить в эту деятельность более 100 млн рублей и создать 38 рабочих мест. Пока компания оформляет разрешение на работу с опасными отходами. Очистку начнут летом 2022 года, в основном она будет проходить в Усть-Янском и Булунском районах республики. Чёрные и цветные металлы будут отправлять на переработку на металлургические комбинаты.

«Сейчас на севере республики всё ещё остаются миллионы тонн металлолома, которые необходимо вывозить и утилизировать. Отрадно, что к этому делу подключаются частные предприятия и приближают день, когда наша Арктика будет окончательно очищена», — отметил кандидат биологических наук, директор Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Якутии Иннокентий Охлопков.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы на вывоз металлолома из якутской Арктики в 2017 году оценивались в 62 млрд рублей, а вес мусора — в 5 млн тонн. Якутия и Чукотка лидируют среди регионов РФ по количеству мест, где освоение Севера привело к образованию скоплений отходов в Арктике. В Якутии экологи насчитали 139 объектов накопленного вреда окружающей среде, на Чукотке — 75, и, скорее всего, это ещё не все загрязнённые нефтепродуктами и металлоломом территории.