Белград, , 07:55 — REGNUM В Белграде выставили на продажу часть территории первого небоскреба в сербской столице Albanija, построенного в 1939 году.

Белград. Сербия ZlatanJovanovic

Как сообщает сербский телеканал RTS 19 апреля, продается площадь 381 м2, оцениваемая в 2,88 млн евро. Тендер был объявлен еще в январе. Ранее помещение небоскреба использовалось обанкротившимся Банком Белграда. Конкурсный управляющий банка Мийо Старначевич заявил, что речь идет о продаже 50% заявленной стоимости «Албании».

В 1984 году здание небоскреба было объявлено национальным достоянием. Строительство по проекту Бранко Бона и Милана Гркалича началось в 1938 году и завершилось в 1939 уже по проекту Миладина Прлевича и строительного инженера Дорде Лазаревича. Долгое время 17-этажная «Албания» была самым высоким зданием в городе и в Юго-Восточной Европе. Ее высота составляет 43 метра, общая площадь помещений — 8000 м2.

Ранее на месте небоскреба стояла таверна «Албания», в честь которого назвали здание. Таверна была построена в 19 веке и настолько полюбилась посетителям, что они покинули ее только после того, как строители демонтировали крышу.

Читайте ранее в этом сюжете: Строящийся небоскрёб в «Москва-Сити» получил название Moscow Towers