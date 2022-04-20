Бишкек, , 05:45 — REGNUM Казахское правительство сняло ограничения на въезд на территорию Казахстана для граждан Киргизии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел сегодня, 19 апреля.

Казахстан, граница с Киргизией Иван Шилов © ИА REGNUM

Теперь киргизстанцы могут посещать соседнюю страну, попав на её территорию через наземные и воздушные пограничные пункты пропуска, в том числе заезжая из других государств.

При этом обязательным условием для въезда в Казахстан остается наличие справки об отрицательном ПЦР-тесте на короновирус, сделанный в течение последних 72 часов, либо паспорта о вакцинации сроком не более шести месяцев с даты получения прививки от COVID-19.

Также внешнеполитическое ведомство Киргизии отмечает, что ограничения на въезд киргизстанцев в Россию с территории Казахстана через сухопутные пункты пропуска пока ещё не сняты.