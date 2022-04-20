Казахские власти отменили запрет на въезд киргизстанцев
Бишкек, 20 апреля, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Казахское правительство сняло ограничения на въезд на территорию Казахстана для граждан Киргизии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел сегодня, 19 апреля.
Теперь киргизстанцы могут посещать соседнюю страну, попав на её территорию через наземные и воздушные пограничные пункты пропуска, в том числе заезжая из других государств.
При этом обязательным условием для въезда в Казахстан остается наличие справки об отрицательном ПЦР-тесте на короновирус, сделанный в течение последних 72 часов, либо паспорта о вакцинации сроком не более шести месяцев с даты получения прививки от COVID-19.
Также внешнеполитическое ведомство Киргизии отмечает, что ограничения на въезд киргизстанцев в Россию с территории Казахстана через сухопутные пункты пропуска пока ещё не сняты.