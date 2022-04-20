Бишкек, , 05:43 — REGNUM Посол Киргизии Кубанычбек Омуралиев попросил министра торговли Турции Мехмета Муша посодействовать снижению размера таможенных пошлин на киргизскую сельхозпродукцию. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел сегодня, 19 апреля.

Турция

Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве, в частности речь идёт о мясе, фасоли и мёде.

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В ответ на это Мехмет Муш пообещал, что рассмотрит возможности импорта продукции из Киргизии.

Также посол и министр обсудили ход исполнения плана действий предыдущего заседания киргизско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и вопросы по организации следующего такого мероприятия осенью 2022 года.

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