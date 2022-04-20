Токио, 20 апреля, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Японская компания Toshiba решила приостановить прием новых заказов и инвестиции на российской территории из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба японской корпорации.

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«Мы в настоящее время приостанавливаем прием новых заказов и инвестиции в Россию», — заявили в компании.

В Toshiba отмечают, что корпорация уже выделила около $100 млн в качестве помощи киевскому режиму. Также в компании указали, что продолжат следить за ситуацией и не исключили новых шагов против России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония призвала страны G20 усилить давление на Россию. При этом в министерстве экономики Японии отметили, что антироссийские санкции могут навредить состоянию японских граждан и бизнеса.