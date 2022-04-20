Улан-Батор, 20 апреля, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Количество автомобилей и транспортных средств в Монголии за последние 10 лет увеличилось в 2,2 раза. Об этом сообщает Национальный статистический комитет страны.

Барамсай Лувсанхуу Автомобильная пробка в Улан-Баторе

За последние пять лет в Монголии в среднем ежегодно появлялось более 65 000 новых автомобилей. Из-за увеличения числа транспортных средств выросло и количество дорожных происшествий. В 2021 году по всей стране зарегистрировано более 22 тысяч ДТП, 85% из них зарегистрировано на территории Улан-Батора. Из-за дорожно-транспортных происшествий погибло 383 человека, около 2500 человек получили травмы.

По сравнению с предыдущими годами, в результате ДТП в 2020 году погибло 264 человека, в 2019 году — 319 человек.

В 2021 году 37% погибших в дорожно-транспортных происшествиях были в возрасте 36 — 54 лет, 33% — в возрасте 18-35 лет, 17% — старше 55 лет, 13% — в возрасте 0 — 17 лет.