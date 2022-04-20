Кемерово, , 05:40 — REGNUM В Новокузнецке началась подготовка к параду Победы. Учения прошли на Площади общественных мероприятий Центрального района — курсанты Кузбасского института ФСИН России и сотрудники МЧС под командованием военного комиссара Центрального, Куйбышевского и Новокузнецкого районов Александра Шеманского отработали шаг, равнение в шеренгах и колоннах. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

День Победы! Иван Шилов © ИА REGNUM

Александр Шеманский оценил готовность к параду Победы на 80%.

Участникам предстоит шесть тренировок, три из них – генеральная репетиция, которая пройдёт на улице Кирова.