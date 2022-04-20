Магадан, 20 апреля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Магадане по нацпроекту «Культура» начался капитальный ремонт в детской художественной школе — двухэтажное здание в самом центре города давно требовало обновления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Мэрия Магадана Ремонт художественной школы в Магадане

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По словам директора школы Галины Пилипенко, после ремонта учреждение преобразится в современное культурное пространство с учетом потребностей учащихся, преподавателей и родителей.

«Наше здание с солидной историей, оно 1956 года постройки. Раньше здесь был детсад. Школа въехала сюда в 1998 году. Тогда у нас обучалось всего 96 детей, а сейчас уже более 400. Востребованность высокая среди жителей. Учебный процесс не прервался — наши воспитанники продолжают обучение в колледже искусств», — пояснила директор школы.

Уже проведен большой объём подготовительных работ. Как отметила инженер организации-подрядчика Анна Барышева, идёт проектировка проектно-сметной документации, проработка технических вопросов. Помещения школы будут соответствовать нормам «доступной среды». Полностью заменят покрытия полов, «одежды» стен, инженерные сети, систем канализации, отопления, водоснабжения, с учетом пожеланий посетителей расширят гардеробную и создадут комфортную зону ожидания для родителей. Сейчас активно идёт завоз строительных материалов. Объект должны сдать 31 октября 2022 года.

«Модернизация художественной школы по нацпроекту привлечёт ещё больше детей к культурно-образовательной деятельности, даст им возможность раскрыть творческий потенциал и улучшит качество образования», — добавила Галина Пилипенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье по нацпроекту «Культура» в 2022 году построят два новых дома культуры, 11 учреждений отремонтируют.