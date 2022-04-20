Шанхай, Китай, 20 апреля, 2022, 05:38 — ИА Регнум. По данным шанхайской таможни, в первом квартале 2022 года внешняя торговля города центрального подчинения Шанхая на востоке Китая достигла 1,01 трлн юаней (около $158 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай

Показатель вырос на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общего объема торговли экспорт вырос на 23,8% в годовом исчислении до 413,5 млрд юаней, в то время как импорт увеличился на 8,9% до 594,4 млрд юаней.

В первом квартале на долю механической и электротехнической продукции пришлось 68,7% экспорта города, в то время как экспорт автомобилей, мобильных телефонов, литий-ионных аккумуляторов и трудоемких товаров также вырос. Высокотехнологичная продукция была основной импортируемой продукцией Шанхая в течение этого периода.

Крупнейшим торговым партнером города в первом квартале стал Европейский союз, общий объем торговли которого составил 196,2 млрд юаней.