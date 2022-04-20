Бишкек, , 05:34 — REGNUM Азиатский банк развития предоставит Киргизии $50,6 млн (4 млрд рублей) на закупку 120 работающих на электричестве автобусов для нужд столицы республики. Об этом стало известно в ходе заседания профильного парламентского комитета сегодня, 19 апреля.

Электробус Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть этих денег планируют направить на приобретение 70 зарядных устройств и эвакуатора, а также реконструкцию троллейбусных баз.

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По словам заместителя министра финансов Мелиса Аттокурова, обязательным условием для получения этой суммы стало то, что киргизская сторона должна потратить на услуги консультантов $3 млн (237 млн рублей).

Также высокопоставленный чиновник сообщил о том, что власти Киргизии получат из этой суммы $25,6 млн (2 млрд 24 млн рублей) в виде гранта, а ещё $25 млн (1 млрд 976 млн рублей) в качестве кредита на срок в 32 года.

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