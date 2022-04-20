Наньнин, Китай, 20 апреля, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Китайская автомобильная компания SAIC-GM-Wuling (SGMW), базирующаяся в столице Гуанси-Чжуанского автономного района городе Лючжоу на юге страны, сообщила о высоких продажах электромобилей в первом квартале этого года, передает агентство Синьхуа.

Электромобиль

SGMW, совместное предприятие SAIC Motor, General Motors и Liuzhou Wuling Motors, продала 117 210 единиц электромобилей за период с января по март, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время SGMW выпускает различные модели электромобилей, в том числе Hongguang MINI EV, Baojun KiWiEV и Wuling Nano EV.

За этот период объем продаж Hongguang MINI EV составил 106 721 единиц, что на 9,4% больше в годовом исчислении. Ежемесячные продажи Baojun KiWi EV в марте достигли рекордного уровня, достигнув 3385 единиц.