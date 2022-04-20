Благовещенск, 20 апреля, 2022, 05:43 — ИА Регнум. В трёх муниципалитетах Приамурья сложная ситуация с лесными пожарами. В целом горимость на территории региона среднего уровня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля в пресс-службе правительства региона.

Минприроды Алтайского края Лесной пожар на Алтае

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Ещё в двух районах Амурской области — Бурейском и Благовещенском — риски пожарной опасности определены как высокие. Всего за пожароопасный сезон этой весной в Приамурье тушили 166 природных возгораний на территории площадью более 18 тыс. га. Рекордсменами по количеству пожаров стали Магдагачинский (47), Зейский (44) и Сковородинский (27) районы.

Населённым пунктам пожары не угрожали, возгорания быстро ликвидировали. Ситуацию усложняет то, что жители региона сами поджигают сухую траву, что запрещено в условиях особого противопожарного режима.

«На сегодняшний день пожароопасную ситуацию держим под контролем. Однако, необходимо усилить профилактическую работу с людьми. Судя по данным статистики, виновниками палов чаще становятся не горожане, а сельские жители. Возможно, они плохо информированы о последствиях. Люди должны понимать, что поджигателей неминуемо ждет наказание и, возможно, очень жесткое. Вопрос повышения штрафов – до 40 тысяч рублей для виновников пожаров – сейчас также обсуждают в Госдуме», — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим был введён на всей территории Амурской области 15 апреля.