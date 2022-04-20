Улан-Батор, , 05:32 — REGNUM Министерство иностранных дел Монголии провело брифинг в связи с появлением в СМИ сообщений о планах США создать в Монголии биолаборатории.

Флаг Монголии

«Об этом не было никаких разговоров, никаких договоров. Каждый имеет право подозревать. Особенно во время пандемии во всех странах активизировалось сотрудничество в связи с вирусом. В российской газете «Известия» были опубликованы статьи, посвященной этой теме. Первым источником этой информации является учёный. Мы готовы доказать, что таких биолабораторий в Монголии нет», — заявила министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг.

По данным министра, сотрудники правительства детально изучают зарубежные проекты и программы, расследуют деятельность, которая может вызвать подозрения. Батмунхийн Батцэцэг подчеркнула, что политика Монголии не вызывает сомнения.

«Информация, опубликованная в международной прессе, не соответствует действительности. Внешняя политика Монголии открыта и придерживается своих принципов. Если стороны, которые подозревают нас в создании биолабораторий, хотят, то мы готовы показать деятельность своих лабораторий», — подчеркнула министр иностранных дел.

По ее словам, с началом специальной военной операции на Украине усилилась информационная война.

«Было много подозрений. Каждый имеет право подозревать. <…> Мы опровергаем подозрение, что США перемещают из Украины в Монголию лабораторию по биологическому оружию и сборке и применению своего оружия», — заявила Батмунхийн Батцэцэг.

Напомним, что 17 апреля МИД Монголии опубликовал официальное заявление, где опроверг информацию о том, что США собираются создать в Монголии биолабораторию для исследований возбудителей опасных инфекций, которые встречаются на границе с Россией и Китаем. Также, после публикации статьи о планах США создать в Монголии биолаборатории, эту информацию категорически опроверг Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии.