Токио, 20 апреля, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Российские дипломаты и сотрудники торгового представительства, о высылке которых объявили власти Японии, покинули на автобусе территорию дипмиссии России в Токио. Об этом 20 апреля сообщает ТАСС.

Nissy-KITAQ Российское посольство. Токио

Австобус выехал в сторону аэропорта Ханэда под марш «Прощание славянки». Российские дипломаты и члены их семей в ближайшие часы вылетят на Родину спецбортом. Отъезжающих провожали несколько десятков сотрудников российской дипмиссии, а перед зданием посольства собралась толпа из представителей японских СМИ.

Посол России в Токио Михаил Галузин поблагодарил уезжающих за высокопрофессиональную и эффективную работу и выразил уверенность в том, что их ждёт успешное продолжение дипломатической карьеры.

Решение правительства Японии о высылке дипломатов Галузин назвал «политизированным и недружественным», а также крайне контрпродуктивным для российско-японских отношений.

«К сожалению, японская сторона своим шагом искусственно сужает возможности такого диалога. Ответные меры с нашей стороны последуют», — заключил российский дипломат.

Напомним, в начале апреля власти Японии заявили о высылке восьми сотрудников посольства и торгпредства России в Токио в связи с ситуацией вокруг Украины.