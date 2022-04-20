Аддис-Абеба, , 05:31 — REGNUM Государственная эфиопская компания Ethiopian Electric Power (EEP) объявила о подписании соглашение о покупке электрооборудования на сумму $16,4 млн c китайской фирмой, сообщает 19 апреля агентство Синьхуа.

Эфиопия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В заявлении для прессы EEP говорится, что соглашение, подписанное с TBEA Co., Ltd, касается закупки распределительных устройств с газовой изоляцией (GIS). В соответствии с соглашением старые центры распределения электроэнергии будут заменены в течение трехлетнего периода новыми распределительными устройствами GIS.

Энергетический сектор является одним из приоритетов Эфиопии, поскольку к 2025 году страна планирует стать центром легкой промышленности в Африке и экономикой со средним уровнем дохода. Восточноафриканская страна стремится увеличить свои мощности по производству электроэнергии с нынешних 4200 МВт примерно до 35 000 МВт к 2037 году.