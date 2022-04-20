Петропавловск-Камчатский, , 05:27 — REGNUM На Камчатке продолжают открывать навигацию для маломерных судов на водных объектах. На 20 апреля выход на воду разрешен в девяти районах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Навигация Главное управление МЧС по Туве

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С 20 апреля навигацию разрешили в Алеутском муниципальном округе, Быстринском, Мильковском, Соболевском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском муниципальных районах.

С 15 апреля выход на воду разрешен в Елизовском муниципальном районе, в Вилючинском и Петропавловск-Камчатском городских округах.

Полностью навигационный сезон будет открыт на Камчатке 25 мая, когда выход на воду разрешат в последних районах — Олюторском и Пенжинском.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске речная навигация будет открыта 1 мая.