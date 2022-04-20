Юрга, Кемеровская область, , 05:25 — REGNUM Жителя кузбасского города Юрга оштрафовали за публикацию информации, дискредитирующей Вооруженные силы России. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Соцсеть Martinsson Serg

Полицейские обнаружили в одном из городских пабликов в социальной сети комментарии с информацией, дискредитирующей Вооруженные силы страны. Они установили личность автора публикаций. Им оказался 31-летний житель Юрги.

В отношении мужчины был составлен протокол. Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.