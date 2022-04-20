20 апреля 2022 | Время чтения 6 мин

Как украинский олигарх обходит санкции и зарабатывает на россиянах, а полученными доходами спонсирует армию Украины.

Анастасия Степанова, , 07:46 — REGNUM Продовольственные товары от этой компании вы можете увидеть на полках российских магазинов — это различные соусы, овощные и грибные консервы. Если перевернуть банку и прочитать о месте производства, то там будет указана Белоруссия, но на самом деле это продукция украинской компании «Верес». Той самой, которая входит в дивизион группы «Смарт-Холдинг», и той самой, которая, помимо налогов, прямо сейчас снабжает различной продукцией и денежными вливаниями Вооруженные силы Украины (ВСУ). Её бенефициар — Вадим Новинский: бывший гражданин России, получивший от тогда ещё президента Украины Виктора Януковича украинское гражданство. Подробности того, как украинская продукция «от олигарха» попадает в Россию «через Белоруссию», — в материале ИА REGNUM.

Вадим Новинский (сс) Официальное интернет-представительство президент Украины

Об олигархе Новинском

Вадим Новинский (ранее носил фамилию Малхасян) — уроженец Новгородской области (Россия). В 2012 году бизнесмен занимал 48-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России — 2012», а сейчас он расположился на восьмой строчке рейтинга «100 богатейших украинцев 2021».

На сайте «Смарт-Холдинга» уточняется, что это «одна из крупнейших инвестиционных групп Украины», интересы которой сосредоточены в горно-металлургическом и нефтегазовом комплексах, сельском хозяйстве, судостроении и недвижимости. В качестве портфельного инвестора предприятия Смарт-Холдинга участвуют и в других отраслях.

Вадим Новинский (сс) Официальное интернет-представительство президент Украины Вадим Новинский выступает в Верховной раде Украины (сс) ВАДИМ ЧУПРИНА

Новинский также имеет долю в группе «Метинвест», контрольный пакет акций которой принадлежит другому олигарху — Ринату Ахметову.

8 марта 2022 года на личном сайте Новинский обнародовал свою позицию по спецоперации и сообщил, что многие работники предприятий его холдинга участвуют в боевых действиях в рядах ВСУ (вооруженных сил Украины) «или в силах территориальной обороны».

«Также у нас есть отдельная программа помощи для ВСУ», — заявил депутат-олигарх Новинский.

Из публикаций на сайте холдинга в марте–апреле 2022 года следует, что «газодобывающая группа Smart Energy, акционером которой является Вадим Новинский, направила 4,5 млн грн в помощь территориальной обороне Киева», а «Метинвест» приобретет для территориальной обороны Украины бронежилеты, каски и аптечки, выделив на это 10 млн евро. И это лишь малая часть заявлений такого плана.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine Вадим Новинский (сс) СТОЛИЧНЫЙ БЛАГОВЕСТНИК

В состав «Метинвеста», в частности, входит комбинат «Запорожсталь». На сайте последнего ещё в бытность президентом Порошенко было опубликовано открытое письмо к властям Украины, из которого следовало, что в 2014 году радикальные элементы «с символикой Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются сорвать работу предприятия.

«Противоправные действия радикальных сил в отношении ОАО «Запорожсталь» ничем не отличаются от действий террористов по уничтожению промышленности в Донбассе и фактически являются внутренней диверсией в регионе», — писали работники в своём открытом письме.

Сейчас эти же радикальные элементы числятся среди тех боевиков, которые находятся на «Азовстали».

Заводоуправление «Запорожсталь» (сс) Качуровська

Следы компаний Новинского в России

Ранее «Смарт-Холдинг» совместно с группой СКМ олигарха Ахметова основал агропромышленный холдинг HarvEast, в активе которого находится земельный банк, достигающий 97 тыс. гектаров.

«Аграрное направление также представлено компаниями, объединенными под ТМ «Верес», которые специализируются на выращивании и переработке плодовоовощной продукции», — отмечается в публикации на сайте актива.

Группа компаний «Верес» специализируется на производстве продуктов питания, в частности консервированной продукции и соусов. В её состав входят два перерабатывающих и два сельскохозяйственных предприятия, логистический центр по хранению продукции и торговый дом с центральным офисом в Киеве. Продукция под этой торговой маркой поставляется в более чем 35 стран мира. В группе есть и иностранные активы, например, Veres Holding Ltd, Veres IP Ltd (Кипр).

На своём официальном сайте компания «Верес» в марте 2022 года обнародовала официальную позицию, отметив, что помогает армии Украины и осуждает спецоперацию России.

Ринат Ахметов Juda Engelmayer

Среди тех рынков сбыта, которые есть у «Вереса», числится и Россия. На интернет-площадках россиянам по сей день предлагают приобрести, например, фасоль с грибами от фирмы «Верес» и прочую продукцию.

При этом на банке скромно так указано «изготовлено по заказу ООО «Интер КВ» из Белоруссии. Хотя товар этот именно от украинской фирмы «Верес», а упомянутая белорусская фирма имеет «двойника» в России. Это подтверждает информация из открытых источников.

Например, на сайте foodmara. com некий пользователь volik_dmitry в 2020 году обнародовал предложение и каталог продукции от компании «Верес», имеющей более 12 предприятий на территории Украины и Белоруссии. Таким образом подтвердив связь российского юрлица — ООО «Интер КВ» с украинским предприятием. Белоруссия на этикетке указана не иначе как для обхода санкций. Судите сами.

В августе 2014 года был подписан указ президента РФ Владимира Путина «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», которым было установлено эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия. В августе 2015 года список стран расширили и под продуктовое эмбарго попала и Украина, поддержавшая западные санкции против России. Действовать эмбарго в отношении этой страны начало с 2016 года. Под запрет попали овощи, фрукты и многое другое.

Официальная позиция компании Скриншот сайта veresfood.com

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