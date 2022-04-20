Благовещенск, , 05:15 — REGNUM В Благовещенске автомобиль снёс временные ограждения вокруг ямы на улице Калинина и упал в неё. ЧП произошло поздно вечером 19 апреля, сообщил Телепорт. рф.

Машина в яме с кипятком Пресс-служба прокуратуры СПб

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Фото провалившегося автомобиля в соцсетях опубликовали очевидцы происшествия. Люди удивлены тем, что водитель не заметил яму и ограждения, так как участок дороги был хорошо освещён.

«Люди в ДТП не пострадали, иномарка получила механические повреждения. Причины и обстоятельства устанавливаются сотрудниками полиции», — отметили в ГИБДД Благовещенска.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в посёлке Моховая падь в Благовещенске произошло ДТП с участием локомотива. В аварии никто не пострадал.